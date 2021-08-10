  • 30°C
香港時間 : 2021810日 (二) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】長遠仍看好中國發展策略 瑞銀維持友邦「買入」評級

股樓投資 16:48 2021/08/10

分享：

瑞銀發表報告，預計第二季友邦 （01299） 核心新業務將按年增加9%，其中友邦中國增速料較第一季放慢，但仍跑贏當地同業。該行指，預計內地隨著確診個案增加，通關的時間將推違，因此將2022年至2023年新業務價值預測較原本預期降低6%至14%。

延伸閱讀   【大行點睇】瑞銀大劈快手目標價70% 料直播收入減 政策風險增  見 【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

瑞銀認為，友邦在中國的策略可支持其長遠增長，預計2022年至2023年新業務價值增速將達到27%至29%，該行強調友邦在經紀質素及品牌上有競爭優勢，在主要市場表現料較同業佳。

瑞銀維持友邦「買入」評級，目標價由118元降至112元。今日友邦股價升0.05%至93.2元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

友邦保險（01299） 瑞銀 買入 新業務價值 中國 目標價 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支
【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【有盈退休】曾智華：半退休者樂園
【有盈退休】曾智華：半退休者樂園
【理財熱話】15k人工 父母要求每人要20%家用 樓主嘆「俾完佢哋連一萬蚊都冇」 網民建議：自己出去租屋企
【理財熱話】15k人工 父母要求每人要20%家用 樓主嘆「俾完佢哋連一萬蚊都冇」 網民建議：自己出去租屋企
【姜糖必睇】姜濤與「樂壇新人」PayMeow為PayMe拍音樂廣告 跟佢學跳舞有機會贏親筆簽名禮物
【姜糖必睇】姜濤與「樂壇新人」PayMeow為PayMe拍音樂廣告 跟佢學跳舞有機會贏親筆簽名禮物
【澳門博彩】澳門立法會指賭博涉及國家安全 賭場貴賓廳或需改營運模式
【澳門博彩】澳門立法會指賭博涉及國家安全 賭場貴賓廳或需改營運模式