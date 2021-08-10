【大行點睇】長遠仍看好中國發展策略 瑞銀維持友邦「買入」評級

瑞銀發表報告，預計第二季友邦 （01299） 核心新業務將按年增加9%，其中友邦中國增速料較第一季放慢，但仍跑贏當地同業。該行指，預計內地隨著確診個案增加，通關的時間將推違，因此將2022年至2023年新業務價值預測較原本預期降低6%至14%。

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瑞銀認為，友邦在中國的策略可支持其長遠增長，預計2022年至2023年新業務價值增速將達到27%至29%，該行強調友邦在經紀質素及品牌上有競爭優勢，在主要市場表現料較同業佳。

瑞銀維持友邦「買入」評級，目標價由118元降至112元。今日友邦股價升0.05%至93.2元。

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