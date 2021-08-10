【監管風波】渾水創辦人：投資者忽視內地政策反覆無常 中資股應存更大折讓

沽空機構渾水基金（Muddy Water）創辦人Carson Block接受外媒訪問時表明投資者沒有仔細考慮中國股市的固有風險。Carson Block說: 「我認為過去十年的投資者基本上忽視了中國政策環境的反復無常，所以現在有不少投資者受影響。這是眾多風險中投資者沒有留意的風險。」

他又指，內地監管政策的反覆無常也解釋了為何在所有條件都相同下，中國股票相對美股會出現顯著折讓，「但我發現投資者不會有這樣的想法，因為投資者多數喜歡被自己所說的童話故事所矇騙。」

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內地當局自去年起推出不少監管政策，波及包括科技、教育等行業的民營企業。Carson Block一直沽空中國股市，他坦言美國投資者並沒有完全意識到中國經濟數據並非真實數據，又指這數數字都有不準確的地方。

貴為沽空大軍成員之一，對於今年由網民帶起的狹空浪潮，他坦言渾水基金因應此情況作出應對，他指已很了解散戶討論這些股份的地方，當看到Reddit討論區的散戶討論該行正在沽空的股份時，他便會迅速平倉，他透露現時維持市場中立（Market neutral）的策略，即長倉與短倉的比例一致，不會賺取與市場同步的回報。

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