【筍工推介】屋宇署請合約技術主任 月薪2.1萬 主要職責一覽

屋宇署請合約技術主任，月薪21,256元，需持有香港理工學院／香港理工大學／香港專業教育學院或工業／科技學院所頒發的結構工程或土木工程文憑或高級證書，或具備同等學歷，主要協助審查結構設計、有關詳圖、測試報告及建築記錄，並監察及進行關於地基和結構構件的測試。職位將按非公務員合約條款受聘，為期十二個月。與此同時，有關職位需於戶外工作，或需輪班當值及不定時執行職務，亦需在颱風、暴雨及其他緊急事故期間執行職務，並可能被借調往其他政府部門工作。有意者請於8月20日前申請。

詳情如下：

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申請手續：申請人須以申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]向屋宇署提出申請。該表格可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。



以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2021年8月20日下午6時正或之前送達香港九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部聘任組。信封面須註明申請的職位名稱。申請人須於申請表格內詳列所取得的學歷及相關工作經驗。



為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署 ，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。



申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請後約4至6個星期內接獲通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作落選。

聯絡地址：香港九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部聘任組

查詢電話：3842 3184

截止申請日期(日/月/年)：20/08/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂