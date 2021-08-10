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【理財智慧】股市動物園 投資界有趣詞彙（一）

理財智慧 16:47 2021/08/10

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股票市場上有著各種以動物命名的現象，耳熟能詳的有牛、熊市。本文將講述更多有關動物的股市俚語。

 

牛市（Bull Market）

又稱多頭（Bulls）。指某一市場、行業或金融工具呈上升趨勢，通常投資者抱樂觀心態，預期股價將會看漲，便趁低買入，待股票上漲後再賣出，以賺取差額收益。

 

熊市（Bear Market）

又稱空頭（Bears）。指某一市場、行業或金融工具呈下降趨勢，通常投資者消極以對，傾向拋售手中股票。另外，可出售借來的股票，並在之後以較低價格買回，從而賺取利潤。

牛熊市起源眾說紛紜，最常見的說法根據動物攻擊對手的方式──公牛用角將對手頂起，熊則會掌拍下對手。另一說法是倫敦證券交易所初成立時，設有布告板（Bulletin），當行情熱絡，上面便寫滿不同股票的報價訊息（Bull）；當市場交易低迷，布告板上空無一物（Bare），與熊（Bear）的英文發音相近。

 

鹿市（Deer Market）

形容大量投機者活躍於市場，他們只打算在短期買賣股票，賺了錢就離場，如鹿般敏感，見利就跑，並影響市場穩定。

 

羊市（Sheep Market）

由美國「共同基金之父」紐伯格（Roy Neuberger）提出，形容漲跌幅度在10%上下的股票。

 

袋鼠市（Kangaroo Market）

形容股市不停上上落落，但幅度不大，如同袋鼠。

 

猴市（Monkey Market）

內地投資者較常使用的形容，指，大市無明確方向，表現較分化，展開波段較多，呈現反覆震蕩，如同蹦蹦跳跳的猴子。

 

龍市（Dragon Market）

由祥益地產總裁汪敦敬提出，「反映中國資金和宏觀調控概念主導之下的市場，在結構上和牛熊市剛好相反，將市場的高泡沫改變為低泡沫，將熊市的資金缺乏轉變為資金充沛，由『供不應求』到『供過於求』，轉變成為管理供、求和借貸，購買力永遠充足。得益的是已入場的有資產者。」

 

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編輯：陳澤熙

汪敦敬 經濟 股票 動物園 金融

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