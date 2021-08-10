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【美股焦點】美國著名投資者警告：市場處於巨大的泡沫時期　大型科技股、比特幣等現危機

股市 17:29 2021/08/10

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美國著名投資者、Richard Bernstein Advisors行政總裁兼投資總監伯恩斯坦（Richard Bernstein）近日指，市場正處一個巨大的泡沫時期，但除非流動性迅速枯竭，否則出現大規模熊市的概率可能比人們想像的要低得多。

伯恩斯坦接受CNBC訪問時，對一些長期資產發出警告，包括大型科技股、散戶抱團股、比特幣甚至債券市場都出現危機，「聯儲局已經如此扭曲了長期曲線，任何持有這些長期資產的人都必須堅定地相信，長期利率不會上升，因為這是泡沫的剋星。」

他說，以他華爾街數十年的經驗來看，現在的市場泡沫是他職涯以來所見最大的一個。當陷入泡沫時，人們會變得較短視，只關注非常小的投資範圍，但對於別人問他泡沫何時會爆掉，他指答案是「無人知曉」。

通脹環境下，伯恩斯坦建議投資於擁有定價權的資產，如原材料、能源等大宗商品，又指「發現非常有趣的是，在過去6或12個月，能源市場一直處於大牛市，每個人都說無法持續下去，但比特幣一直處在大熊市，每個人都在等它反彈」。

相關文章：【美國經濟】景順：聯儲局或8月尾宣布縮減買債計劃　料不會出現「收水恐慌」

【監管跌市】渾水創辦人：投資者忽視中國政策反覆無常　中資股應較美資股有更大折讓

編輯：區嘉俊

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