【市場泡沫】華爾街星級投資者警告「職業生涯中最大泡沫」　但未虞大熊市出現

▲ 伯恩斯坦建議投資於擁有定價權的資產，如原材料、能源等大宗商品伯恩斯坦建議投資於擁有定價權的資產，如原材料、能源等大宗商品伯恩斯坦建議投資於擁有定價權的資產，如原材料、能源等大宗商品

著名華爾街機構投資者Richard Bernstein警告，市場可能正處於其職業生涯中最大的泡沫當中。他續指，尤其是備受市場追捧的資產，由債券、龍頭科網股、比特幣（Bitcoin）以至網紅股都出現泡沫危機，形容投資者需急切由這些資產分散投資。

Richard Bernstein Advisors行政總裁及首席投資總監Richard接受《CNBC》訪問時表示，債券、科網股、比特幣等不同資產都出現泡沫訊號，警告「我們可能正處於我職業生涯當中最大的泡沫」，而泡沫規模可能比2000年科網泡沫（又稱dot-com泡沫）及觸發金融海嘯的次按風暴更大。

美聯儲操作扭曲長期曲線 建議分散投資

Richard續指，美國聯儲局的操作完全扭曲長期曲線，以致長期利率幾乎不可能上升。他認為目前情況比6月份更危險，當時他受訪時已經警告比特幣是一個泡沫，但自此比特幣價格一直上揚。但若以過往3個月計，比特幣則已調整約20%。

當進入泡沫，他形容市場會變得非常短視，「只會關注非常小的資產」。但即使相信目前正處於泡沫，但他坦言「根本無人知道泡沫何時爆破」。

雖然警告正值泡沫市，但他並未預期會出大型股災，更多是在高估值的長期資產與其他資產找出新平衡，「除非流動性很快枯竭，否則出現大熊市的可能性可能較想像中低得多」。

他建議，投資者應該增加在通脹環境下，定價能力較高的板塊配置。

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記者：趙穎妍