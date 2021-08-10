【疫市營商】中小企7月營商氣氛續好轉　業務收益指數升1.5

▲ 中小企業務收益的現時動向指數從6月在收縮區域的45.1，上升至7月的46.6。

政府統計處公布７月份中小型企業業務狀況統計調查。中小企業務收益的現時動向指數從6月在收縮區域的45.1，上升至7月的46.6，而未來一個月（今年８月）的業務收益展望動向指數為52.0。

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按行業分析，不少統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在７月較上月有不同程度的上升，特別是物流業，從44.3上升至48.6，以及進出口貿易業從43.7上升至47.4。

進出口貿易業新訂單的現時動向指數從６月的44.7，上升至７月的47.9，而未來一個月（即今年８月）的新訂單展望動向指數為49.0。

政府發言人表示，在外部需求暢旺及本地疫情穩定下，中小企的營商氣氛於7月繼續好轉，預期一個月後的營商情況也見明顯改善，尤其是零售業、物流業和飲食業，而消費券計劃將有助刺激消費意欲及為與消費相關行業帶來支持。惟發言人提醒，近日更具傳染性的Delta變種病毒在全球多地肆虐，增加了環球經濟前景的不確定性。

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責任編輯：蘇穎琪