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菲律賓誤傳唔打針失援助 數千民眾封城前趕接種

環球社會熱點 16:59 2021/08/10

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新冠肺炎疫情流行至今，不時傳出新冠疫情及新冠疫苗的假資訊。菲律賓上周五（6日）有民眾誤信假資訊，以為未接種新冠疫苗的民眾無法取得政府援助，或封城期間禁止離開居所，導致數千人趕及封城前湧至新冠疫苗接種中心。

新加坡7成人完成接種 再度放寬防疫 【下一頁】

菲律賓首都馬尼拉早前實施封城至8月20日，另外3個地區亦封城至8月15日為止。封城前夕，當地有假消息流傳，指民眾未接種新冠疫苗，將無法享高達20美元（約156港元）援助，或被禁止離開居所。數以千計民眾在封城前一日湧至當地疫苗接種中心，馬尼拉、拉斯皮納斯及安蒂波洛的疫苗接種中心早已大排長龍，不少人甚至沒有預先登記接種。

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接種後仍可傳播 研究指Delta變種傳播力極高 【下一頁】

據悉，馬尼拉的疫苗接種中心最多有近2.2萬人排隊，部分人群甚至粗暴拆除路障，導致警方需要出面調停，中止疫苗接種並要求民眾立即回家。衛生部官員更表明，不希望疫苗接種中心反成傳播病毒的中心。當地官員呼籲民眾慎防假信息，留意由政府公布的資訊，強調未接種疫苗的居民有緊急醫療需求或購買必需品時，是獲容許離開居所。

菲律賓於3月展開新冠疫苗接種計劃，至今有逾1,000萬名民眾已完成疫苗接種。

責任編輯：郭麗明

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