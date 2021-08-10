【美元定期存款】美元定存最高息達6厘 中小行掀加加息浪

▲ 富邦全面加美元定期存款，1年報0.7厘晉級冠軍。

憧憬美國最快或於明年底加息，美滙指數穩守92關，而近期不少港銀加美元定期存款息率，包括信銀國際、富邦及上商，最矚目的是，連比較冷門的印度ICICI銀行亦搶乘加息快車。專家建議，對美元有需要者，不妨先開立較短存，冀方便閒資靈活調動，視乎全球疫情及美息走向等變化而作調整。經8月開局罕現的加息潮，目前半年及一年期，以富邦勁加年息0.15厘後、新息率齊報0.7厘，超越小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank）一年的0.6厘，而問鼎6個月及長息榜冠軍。

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計及其他存期的美元定存息率，富邦以1個月年息1.5厘，以及3個月期年息的1厘居首。至於以7天計，集友提供6厘年息，為冠絕全城的高息王。此外，滙豐（HSBC）及中銀香港 （02388） 相同短存也有5厘，恒生 （00011） 更達5.5厘，以上4間大小銀行皆須兌換資金才享最高特惠息。

論及低門檻，以虛擬銀行的1美元為最易上車，由騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 及工銀亞洲有份的富融（Fusion Bank），旗下一年期美元定存息便享0.25厘，若銀碼較多，5萬美元更享0.3厘息。

人幣短存罕現10.5厘超高息【下一頁】

展望後市，全球緊盯8月26日舉行的Jackson Hole全球央行年會，聯儲局有何行動。花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，料美元於3個月內為91.09，未來半年到一年挑戰93.28。信銀國際首席經濟師卓亮預期，美滙指數的高低位介乎90至94.5，年底目標92。

黃栢寧補充，市場原本已對上周五（8月6日）公布的7月份非農數據抱樂觀，實際新增竟高達94.3萬份職位，更遠勝預期，致令疫情後的職位損失進一步收窄，失業率有望降至5.4%，且料7月份的核心通脹按月升0.42%。

黃栢寧又說，隨著就業市場持續復甦，通脹壓力又加大，聯儲局有機會最快在全球央行年會、又或9月的議息會議，宣布第4季開始減少買債，明年底恢復加息。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪