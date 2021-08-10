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出席原爆悼念遲到1分鐘 菅義偉致歉

環球社會熱點 17:05 2021/08/10

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周一（9日）是日本長崎原爆76周年，日本多地都有悼念儀式。日本首相菅義偉當日出席長崎悼念儀式時遲到1分鐘，周二（10日）解釋因時間管理而遲到，並為此致歉。另外，菅義偉亦為刪減部分致辭內容致歉。

日本破百萬宗確診 菅義偉：唔關奧運事 【下一頁】

長崎原爆悼念儀式在10時45分開始，菅義偉在10時46分進入會場。被媒體問及遲到理由時，菅義偉解釋因時間管理問題而遲到，由衷抱歉。

廣島長崎原爆76周年悼念情況

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由於疫情關係，悼念儀式規模較往年小。上周五（6日）廣島悼念儀式只有倖存者、死者親屬及少數外國政要出席，一般民眾只能在網上觀看直播。菅義偉在儀式上發表講話，期間刪減關於「日本身為唯一戰爭原爆受害國，比任何國家更能理解核武的非人道性」的內容。他其後亦為此致歉。

日本疫情破1.4萬確診 首公布違隔離規定者姓名 【下一頁】

美國於1945年8月6日，在日本廣島投下第1枚原子彈，造成約14萬人死亡。三日後，即8月9日美軍再於日本長崎投下第2枚原子彈，造成逾7萬人死亡。1945年8月15日，日本宣布無條件投降，二次世界大戰正式結束。

責任編輯：李俊儀

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