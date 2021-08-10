【理財智慧】新手投資毫無概念？ 認識股票走勢圖類型（上）

無論是學習價格投資或是技術分折，入門的第一步必然是先學懂股票的走勢圖。事實上，走勢圖，又或稱為股圖有許多類，在香港最常見的是陰陽燭股圖，但在外國常用的則為柱狀圖，又稱為美國線。另外，線形圖及OX圖也是走勢圖的一種。本文先介紹最為常見的前兩者。

1.陰陽燭股圖

▲ 網上圖片

陰煬燭圖如上圖所述，一支「燭」包括有收盤價、開盤價，當日最低及最高價。陽燭為當日收市價高於開市價，而陰燭則為收市價低於開市價。

實體上方的幼條線形稱為上影線，用以記錄全日的最高價，而突出於實體下方的則為下影線，用以記錄全日的最低價。

香港以空心燭實心燭表示，有時亦會以綠升紅跌的方式顯示，內地則是綠跌紅升。

2.柱狀圖（美國線）

這種線圖以垂直狀的長條柱狀形態，表達每日的價格區間。高低兩端，分別記錄每個交易日的最高價及最低價，而每支柱的右側小橫線為收市價，左側的小橫線則為開市價。

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編輯:黃銳