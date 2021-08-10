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【業績｜房託】冠君產業上半年可分派收入減少1.8%　每單位分派0.12元

股市 16:33 2021/08/10

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【業績｜房託】冠君產業上半年可分派收入減少1.8%　每單位分派0.12元

冠君產業信託 （02778） 上半年租金收益總額下跌6.2%至12.6億元，可分派收入減少1.8%至7.9億元，每基金單位分派2%至0.12元。該公司指，雖然零售業在放寬限制社交距離措施後漸見曙光，但商業活動仍未完全回復至疫情前水平，中美關係緊張及金融市場波動都可能延長信託旗下物業市場租金的下行趨勢，預料信託的租金收益和每基金單位分派於2021年持續受壓。

信託的租金收益總額下跌 6.2%至12.6億元；物業經營淨開支減少17.2%至1.22億元，主要因為租金佣金及淨推廣開支下跌；物業收益淨額則下跌 4.8%至 11.37億元。

期內，花園道三號的租金收益總額減少 4.6%，主要因為平均出租率下跌。截至6月底止，該物業寫字樓的現收租金為每平方呎 111.1元，與去年底110.4元相若；出租率為85%，較去年底減少1.8個百分點。以較低租金續租的租約大多在今年下半年生效。朗豪坊辦公樓方面，續租租金及平均出租率下跌令該物業的租金 收益減少8.2%至1.78億。截至6月底出租率為91%，每平方呎現收租金為47.6元。

朗豪坊商場方面，租金收益總額下跌8.4%至3.47億元。由於續租租金下跌，加上只繳交分成租金的租戶有 所增加，令基本租金收入減少11.7%至3.06億元。商場於 2021 年 6 月 30 日保持悉數租出的狀態。

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編輯：吳敏芳

 

 

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