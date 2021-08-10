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【電動車】特斯拉遊說成功？　傳印度正考慮下調電動車關稅

環球政經 17:21 2021/08/10

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《路透社》引述兩名印度政府高級官員表示，印度正在考慮將電動車的進口關稅下調至40%。該國政府正討論對價值低於4萬美元的進口電動汽車的稅率從目前的60%下調至40%。至於價值超過4萬美元，正考慮由原本的100％稅率削減至60％。其中一位官員強調：「我們還沒有正式確定削減關稅，但討論正在進行中。」該名官員表示降低進口關稅不是問題，「但我們需要從中獲取一些經濟收益，還必須平衡國內企業的擔憂」

【美股分析】美銀策略師指接近看到賣出信號 料標指年底前約跌一成半　【下一頁

印度是世界第五大汽車市場，年銷量約為300萬輛，但大部分汽車售價低於2萬美元。據行業估計，電動汽車只佔總銷量的一小部分，豪華電動汽車的銷量則少到可以忽略不計。

特斯拉（Tesla，美：TSLA）日前向印度呼籲調降電動車進口關稅，特斯拉在向印度政府遊說時指，將電動汽車的進口關稅降至40%將使消費者更能負擔。特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）上月在Twitter表示，如果特斯拉成功進口電動車，該公司「很可能」在印度當地設立工廠，但印度對進口電動車徵收的關稅很高。

【延伸閱讀】7月手機鏡頭出貨按年降近23% 高盛重申「沽售」評級 舜宇股價一度跌9%　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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