【室內裝修】裝修簽約前的5大注意事項 電制位最易中伏？

香港人的人生大事清單中，「買磚頭」必定榜上有名，擁有自己的物業後，首要事情自然是好好裝潢一番。不過裝修並非小事，若然遇上無良裝修公司，既傷財又勞神。一般而言，業主選擇好裝修公司後，雙方都要簽約後才可動工。不過業主們不可只求工程盡快展開而急於簽約，隨時會「因小失大」。今期《精明裝修》就為一眾業主提供5個簽約前的注意事項，以免工程進行時產生糾紛，或誤墮金錢陷阱。

裝修公司過往工程經驗

有些裝修公司過往或有不少工程作品，但多為單一類別的工程。在裝修角度而言，雖然同樣是全屋裝修，但不同房屋單位種類，都有不同的規例。單是村屋裝修和公屋裝修，在工序、規例、甚至是在注意事項上都有很大的差別。業主在簽約前，可以先針對自己的單位類型，以了解裝修公司過往有否類似工程經驗，從而減低出現問題的機會。

報價單項目明細

坊間對報價單寫法沒有統一標準，以消費者角度來看，報價單項目越詳細當然越有保障。以下幾點是就報價單要特別注意的重點：

電制位計算方法

坊間對電制位計法更沒有統一標準，不同公司的電制位計法，或會令工程金額差上幾千甚至幾萬。所以業主如果不想大失預算，簽約前須先了解清楚裝修公司的電制位計算方法。

物料說明

一般工程報價單上連工包料的部分，都是由裝修公司提供物料，大多數的裝修公司都是報價單包底料，面料則由業主自行自費購買。在包料的部分，業主須問清楚報價單包的是合種品牌材料，如材料太過劣質，則建議再另作考慮了。另外，在傢俬板材方面，也同樣要了解清楚裝修公司所用的板材。因市面上有不同的傢俬板材，若用上劣質板材會影響傢俬的壽命。

防水工序

單位但若缺少了防水工序，或會影牆身的防滲漏能力，業主要注意報價單內，有否清楚列明防水工程的位置、所採用的防水物料、防水層的高度以及會否提供防水滲漏測試。

裝修保險

由於第三者保險需由業主自行選擇購買，有部分裝修公司會在報價單中加入第三者保險項目代客購買，業主若透過裝修公司代為購買第三者保險，亦要先了解清楚保險的保障範圍，是否切合工程所需和保險細節。

工程延誤的處理手法

未動工前就討論到罰則，或會使人有不好的感覺。但俗語有謂「先小人後君子」，業主在簽約前，應跟裝修公司談妥當中細節，以免到了工程後期雙方出爭拗。

額外收費項目

不少業主都不知道工人的施工方法也會影響報價，報價單價錢一般都是以最基礎的造法報價，如有特別要求或使用指定物料，則有機會額外收費了。譬如業主打算以「斜鋪」或「人字法」鋪砌地磚，收費可能會較高；因這些施工方法，對工作人員的技巧要求較高，故可能牽涉額外收費。另外，業主在簽約前期也要了解清楚在工程後期的事項，如安裝的坐廁、企缸、洗手盆、潔具、燈具及電器等，如報價單上沒有註明由哪一方提供及安裝的收費，業主都要主動查詢。

付款方式

若報價單項目沒有問題，最後就是問清楚付款方式。一般建議付款方式最好分4期，第1期的訂金最好不要超過工程總額的四成。同時報價單上亦清楚應例明每期付款的時限，以防產生誤會。

*資料由裝修配對平台EcHouse提供

內容節錄自《iMoney》Focus 720期。

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