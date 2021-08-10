【陽光旅途@iM網欄】斯瓦科普蒙德 沙漠與海洋之間（上）

讀者們可能會問斯瓦科普蒙德(Swakopmund)在哪裡？好像沒聽過。它位於納米比亞(Namibia)的西部，大西洋的邊上。納米比亞好像聽過，但又在哪兒呢？在南非的西北面。對！有些讀者和我說，好像這個專欄經常介紹歐美，連亞洲國內都有介紹過，就好像沒介紹過非洲。我好像真的忽略了非洲，所以在未來幾期，都打算介紹一下，以作補償。

我也去過很多非洲不同的地方，但我覺得最吸引、最特別的，一定是納米比亞，它的旅遊資源很豐富，有不同的地貌風景；亦有各種不同的野生動物；還有一些原始土著等。難怪多次被評為人生必去的國家之一。納米比亞太大，今次首先為大家介紹斯瓦科普蒙德。

從香港要到納米比亞只能在南非或肯亞轉機到達首都溫得和克(Windhoek)約需15小時。首都像一般的非洲城市，而且又不是景區所在，所以只短暫的買了張當地電話卡，就馬上趕往斯瓦科普蒙德。車子離開了首都後，都是碎石路或泥路，短短的兩百多公里，卻用上五個多小時。（聽說這兩年建了一條高速公路，可省去一半的時間）。

斯瓦科普蒙德是納米比亞第二大城市，但人口也只有五萬人，人車不多。這裡是個富濃厚歐洲小鎮感覺的地方，因為它是由德國人於1892年開始規劃建立的。時至今日，仍有不少德國人的後裔住在這裏。Swakopmund德語的意思是「Swakop河的入海口」，斯瓦科普蒙德位西面是一望無際的大西洋，而另一面則是風沙浩翰的沙漠。做就出著名的「倒沙入海」景色。

正如標提，這裡就是沙漠與海洋之間，首先我們乘坐吉普車，由專業而風趣的當地生態導遊Jack帶領我們走進沙漠。沙漠一向給人死寂的感覺，但原來也隱藏了很多小生命在這裡。我們的吉普車穿越了多個起伏不定的沙丘，除了欣賞浩翰獨特的風景外，Jack還熟悉地在沙中挖出了很多不同的小動物和昆蟲。好像全身透明的可愛小壁虎、蜥蝪、沙漠蚯蚓、小巧的蝮蛇及很有趣的變色龍！Jack 把變色龍放在我大腿上，之後拿出食物讓牠伸出長長的舌頭來捕食，非常精彩！之後我們還去了附近的以最近似「月球地貌」而著名的地區。我們還看到一種只生長在安哥拉和納米比亞叫千歲蘭的古老原始蘭科植物，它只有兩片葉，葉上長有氣孔，可以吸收空氣中的水氣，而且根很長，可達十米。由於這種植物最長的壽命可達二千餘年，因而得名。除了這個千歲蘭外，我們還看到有點像冬瓜的另一種植物，相當有趣。

當晚我們回到市區，特別選在海岸邊的餐廳看日落吃海鮮，簡直忘記了自己身處非洲。盡興後，返回我們的酒店，休息一下，準備第二天出海！關於出海的所見所聞，留待下期再續。

▲ 全新透明的可愛壁虎

▲ 月球地貌

▲ 有點像冬瓜的植物

▲ 倒沙入海-沙漠與海洋之間

▲ 專業風趣的導遊

▲ 乘坐吉普車穿越沙漠

▲ 變色龍伸出長長的舌頭捕食

▲ 浩瀚無際的沙漠

▲ 沙漠蚯蚓

▲ 古代原始植物千歲蘭

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作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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