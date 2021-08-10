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【休憩好去處】東啟德公園明起啓用 設有寵物公園 成黃大仙區第2個同類設施

理財智慧 17:38 2021/08/10

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康樂及文化事務署今日（10日）宣布，位於新蒲崗四美街，新落成的黃大仙區東啟德公園明日（11日）起開放予公眾使用。

【電子消費券】電子消費券首期派發 一文盡看各大商場優惠 【下一頁

東啟德公園佔地約11,700平方米，當中提供多元化的康體設施，滿足不同年齡人士的需要。設施包括兒童遊樂場、緩跑徑、健身園地、卵石路步行徑和社區園圃等。同時，為配合區內飼養寵物人士的需求，東啟德公園另設有寵物公園，是黃大仙區第二個同類設施。

【免費車票】慶祝本港運動員奧運創佳績 港鐵再送10萬張單程車票 明下午2時起開始登記 【下一頁

市民如欲前往東啟德公園，可由港鐵鑽石山站B出口步行約八分鐘或乘搭多條巴士及小巴路線到達。

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責任編輯：羅浩濂

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