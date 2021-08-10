【美國經濟】景順：聯儲局或8月尾宣布縮減買債計劃　料不會出現「收水恐慌」

▲ 景順首席全球市場策略師Kristina Hooper

美股聚焦聯儲局收水，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper認為，聯儲局可能在本月尾Jackson Hole央行年會上宣布縮減購債的計劃，並在今年底開始實行，又認為不會出現2013年時的「收水恐慌」。

美聯儲副主席克拉里達（Richard Clarida）上周指，可能很快就會宣布縮減資產購買規模，並預計加息將在2023年初開始。Kristina Hooper指，不認為這言論有緊縮的意味，若考慮到美國迄今為止的經濟增長，尤其是就業方面取得的進展，他的言論已是相當溫和，她則認為需要在2022年底便開始加息，而這仍是一個非常寬鬆的環境。

上周的非農就業報告，職位增幅優於預期，尤其是休閒和酒店業，10年期美債息大幅上漲至接近1.3厘。Kristina Hooper認為，這是健康的，預計10年期債息在年底升至接近2厘。

展望未來，將密切關注疫情，尤其是東南亞國家的感染人數大幅增加，並關注通脹數字會否逐步下降，預計8月起股票和債市的波動性會更大，並將更多聽到「聯儲局的講話」，這可能預示其將宣布縮減資產購買規模，但相信這不會引發「收水恐慌」。

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編輯：區嘉俊