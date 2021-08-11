【職場熱話】剛畢業新人太害羞？ 幫同事叫外賣不敢打電話 最後用軟件點餐

畢業季來臨，不少大學生正式踏入社會，成為職場的一份子。新入職的人總會揣揣不安，更何況是畢業生。但這不是一個合理的理由來讓人接受一些奇怪的現象。近日有網民於網上討論區發文，指新來的同事不敢打電話叫外賣。

網民經歷：

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網民笑言，指小巴叫有落真的需要很大勇氣，可能對該同事來說就是這麼困難。有人就回應，「唔打電話？可以，那他直接下去買吧！」

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網民覺得樓主公司太守舊，不懂得利用科技點餐，「現在居然流行用電話叫外賣？」。亦有人分析，稱該同事可能想儲積分才用軟件叫。他又沒有義務為大家省錢，最重要的是他可能能省下自己花費，才會使用外賣軟件。

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有網民體諒同事，指每個人都有自己的做法，等他習慣了他就能學別的做法，不需要大驚小怪。

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責任編輯：張瑋婷