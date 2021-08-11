【職場熱話】大學生做兼職被索家用感不忿 網民：俾家用唔需要理由

大學生做兼職的話，要不要付家用？近日有網民於網上討論區發文，指父親要求做兼職的樓主給家用，詢問大家覺得這樣要求合理嗎？到底樓主應不應該給家用？還是叫父母給零用錢？

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【職場熱話】兼職助教沒和公司簽約 出糧要等課程完結後一個月 疑似想不出糧 【下一頁】

此帖文一出，引來網民討論，他們認為樓主父親的要求不合理，因為兼職人工不高，「你連晚飯都由自己付錢，可儲錢都偷笑，如果再給父母家用，真是『榨乾』。」、「自從上了大學，家人連一元都沒有給我，學費都由自己負責，但不用給家用。」、「你想給就給，不想給就不給，給家用不需要理由。」

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責任編輯：陳頌潔