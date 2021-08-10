【公關大娜移@iM網欄】線上倦怠 二千蚊誘發實體消費欲

一萬與二千「拗手瓜」，哪個會勝出？

八達通卡刷多了2,000元，在小市民中掀動過節一樣的小騷動，老友記未收錢先興奮，像無端中了現金奬，出手也變得爽快，飲茶快「嘟」、街市買餸又「嘟」，藥舖執劑清補涼亦「嘟」，不亦樂乎，暫時忘卻疫情圍堵的苦悶。

同樣出自波叔手筆，去年派出的一萬元，反而靜如深海，何時用、用何處，很多人至今一片茫然。這次二千蚊作為消費券的頭炮，勝在有儀式感和參與度，選擇哪個平台收錢率先格鬥一番，錢一到卡或APP後，隨手可消費變現，商場人頭湧湧，快餐店門口打了幾圈「蛇餅」。經濟的效益仍是未知之數，但久違的人氣贏了頭威。

限聚令及社距措施曠日持久，zoom會議、居家工作、網娛、網課令人倦怠，大夥兒渴望面對面的交流觸碰。開始嫌棄家中咖啡機打出來的泡沫無法與咖啡店的相提並論，無關乎咖啡豆的品質，而是店內的體驗與氛圍迷惑人心。韓國Maan coffee主打復古懷舊風，Zoo coffee以動物彩繪及玩偶作主題，讓顧客流連忘返在店消遣。

「體驗」可為產品添加三倍以上的價值，到茶飲店、網紅餐廳打卡，「手機先食」就是製造儀式感，從而帶動銷量。台灣手工拉麵店為招徠生意，由拉麵大師現場親授打麵秘笈，食客自己的麵條自己做，現做現吃，亦可做大量致送親友。

宜家傢俬需要買家組裝，也是產品的體驗過程；簡單如Oreo餅乾碎碎念的「扭一扭、舔一舔、泡一泡」、麥當勞「shake shake薯條」，都在複製「儀式+消費」的方程式。高明的營銷從來不單止賣產品，更強調儀式感，販賣標籤和理念，例如訂購繁複且私密度極高的愛馬仕皮具，讓買家有登上珠穆朗瑪峰的快感。顧客參與度愈高，銷售愈成功，價值也愈大，並從中建立忠誠度。

一場疫情，讓我們見識了網路的力量，極速產生驚人的流量及人氣，如何將這種稍縱即逝的光輝，變現為涓涓長流的效益，要通過實體活動來強化品牌印象，再轉為口耳相傳的口碑。AlipayHK 最近設立消費券體驗館，將抽象的網路歷程以不同專區活現出來，讓受眾切身體驗電子付款之樂。內地網企由虛轉實、線上線下並行的經驗豐富，後疫情時代已經來臨，實體營銷蓄勢待發，港企要及早未雨繆綢迎戰商機。

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