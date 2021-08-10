【iPhone】期待新型號推出　調查：逾4成美國「果粉」計劃改換iPhone 13

▲ 美國有近 44% 用戶計劃在今年升級至 iPhone 13 系列的其中一款型號，並且最期待螢幕新功能。

據市場調查機構 SellCell 日前針對 iPhone 用戶的調查顯示，美國有近 44% 用戶計劃在今年升級至 iPhone 13 系列的其中一款型號，並且最期待螢幕新功能。

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調查指，有 43.7% 受訪者表明會升級 iPhone 13，與去年同期 iPhone 12 的調查相比，購買意願上升 2.7%。至於計劃更換 6.1 吋 iPhone 13 的用戶有 38.2%、大螢幕最高規格的 iPhone 13 Pro Max 有 30.8%，而 iPhone 13 Pro則是 24%。

最不受青睞的則是 5.4 吋的 iPhone 13 mini，僅有 7% 用戶感興趣。有傳蘋果將在 2022 年停止推出 iPhone mini 系列，改推 6.7 吋的 iPhone 型號。

對於傳聞中的新功能，果粉們最感興趣的是 120Hz ProMotion 屏幕技術，達 22%。其次為 Touch ID 指紋辨識（ 18.2%）、 Always-on「常亮模式」（16%）、縮短屏幕瀏海（ 10.9%）。

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記者：廖淑瑩