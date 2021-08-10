【加密貨幣】比特幣反彈突破46000美元　區塊鏈ETF水漲船高

比特幣價格於上月20日跌破30,000美元，近期開始觸底反彈，本周二（10日）重上4,6000美元水平，是5月以來高位。比特幣價格走高的同時，區塊鏈ETF也隨之上漲，當中以 Global X Blockchain ETF (BKCH) 表現最為標青，從上周二（3日）至今，短短一周內升約25%。

近一周主要區塊鏈ETF升幅如下

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以上這些ETF皆是集中投資於加密貨幣產業，預計由20至50家企業能夠受惠於之一產業的發展，例如比特幣轉移及交易平台、比特幣託管、挖礦、以及私人區塊鏈開發等，甚至包括晶片製造商和礦機倉庫。

現時美股市場中仍未有比特幣ETF推出，而這些基金能夠跟隨比特幣價格走勢，且波動性不及比特幣，因此被市場視為投資加密貨幣市場的渠道之一。

根據比特幣報價平台Coindesk數據，截至本周二下午，比特幣報45,871美元，24小時內升3.26%；以太幣最新報3,161美元，24小時內升逾5%。

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编辑：李勝男