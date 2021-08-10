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【中電信 728】 中電信上半年多賺27% 不派中期息 重申今年度派息不少於純利60%

股樓投資 15:58 2021/08/10

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中國電信（00728）中午公布中期業績，截至6月底止，股東應佔溢利為177.4億元（人民幣，下同），按年增長27.2%，收入按年增長13.1%至2,192.4億元；期內EBITDA為663億元，按年升5.1%。每股基本淨利為0.22元，不派發中期息。

集團指，董事會在充分考慮股東回報、公司盈利情況、現金流水平及未來發展資金需求後，決定公司2021年度派息率不低於該年度公司股東應佔利潤的60%，而A股發行上市後3年內，派息率將逐步提升至該年度公司股東應佔利潤的70%以上，同時自明年起宣派中期股息。

大行予中電信投資評級及目標價﹕

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中電信中期業績見穩定增長，其中移動用戶ARPU止跌回升，達到45.7元，按年增長2.9%，而上半年移動用戶達到3.6億戶，淨增1,147萬戶，5G套餐用戶達到1.3億戶，滲透率達36.2%。

走勢上，中電信績後表現反覆，曾高見2.95元，升2.8%，惟其後一度倒跌0.7%，最新報2.88元，升0.3%，成交額4.2億元。

【同場加映】青姐話：政策輪流質 點至走得甩？

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記者：郭秀慧

EBITDA 經濟 派息 目標價 純利 成交 中國 中國電信（00728） 5G

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