【北水基金】星級基金再推港股通產品 憧憬北水續南下

▲ 最近有多隻北水基金伺機投資港股，包括兩新產品，另外兩隻修改章程。

北水基金又再密集推售，內媒指單以截至昨天（8月9日）為止，8月已有31隻新產品，再計及月底，另有54隻已排期，本月暫合共有85隻公募基金排隊進場。當中最矚目的是，包括名牌基金公司、易方達於8月25日重磅推易方達港股通成長基金。廣發行業嚴選3年封閉產品則於8月23日出台，且以150億元（人民幣，下同）作募資上限，而組合中、當中五成股票可涉足港股。

業界憧憬北水為港股迎來新活水，而恒指科技指數今天（8月10日）跑贏大市，騰訊（00700）及美團（03690）兩大重磅股續領漲。此外，彭博報道， 盡管監管風險的擔憂持續籠罩港股，但內地兩隻由明星基金經理管理的招牌產品，有意增加港股投資，或為市場情緒注入「強心針」。

各牌基金經理看好港股科網板塊【下一頁】

由周應波和劉偉偉聯合管理的中歐明睿新常態混合基金，上周五（6日）公告稱，將召開持有人大會修改基金合同，包括增加投資範圍至港股通標的股票，港股通投資不超過全部股票資產的50%等。同樣，早於7月底，公募基金一哥張坤旗下易方達中小盤基金，也宣布將召開持有人會議，討論擴大投資範疇至港股通、以及其他香港市場上市交易的股票。

上述兩隻基金，之前均不能投資港股。外電分析指，今年初北水大舉掃入港股，曾是支撐港股的重要資金力量，但此後香港宣布上調股票交易印花稅，又伴隨內地互聯網反壟斷推進、教育「雙減」政策引發的衝擊，拖累恒指今年在亞洲市場中表現墊底，國企指數更於7月下旬進入熊市。不過，港股急回後漸呈尋底格局，估值吸引力進一步增加，內地南向資金的連續流出態勢本月以來已稍見緩和。

業界拆解基金轉章程原因，產品分散投資可涉獵港股，可能是基金本身規模比較大，希望擴大投資範圍。上海證券基金評價研究中心負責人劉亦千指，「兩位基金經理在市場比較有號召力，會給當前港股市場注入信心。」

約二百隻北水基金排隊待發【下一頁】

而截至二季度末，中歐明睿新常態基金資產淨值為63億元，迄今收益超過50%，跑贏97%的同行。至於去年表現優異的易方達中小盤基金，資產淨值為287億元。

隨着互聯網等科技股重挫，7月份內地投資者通過港股通淨賣出635億港元的港股，為3月以來的首次淨賣出，但本月以來整體已恢復淨吸資。

彭博又引述，中金公司在8日的報告中指，監管風險依然是港股成長板塊面臨的一大不確定性，但仍然看好內地新經濟巨頭的長期前景；近期市場拋售或已反映過多的悲觀情緒，對長線投資提供意外的布局良機。

更多【北水大時代】文章

相關文章：【北水基金】北水湧入科網ETF 華夏恒生兩ETF吸金25億

【北水基金】北水500多隻基金揸重騰訊 「聰明錢」愈跌愈買

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪