【ET講股通】孫運喜：必爭之地（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股高開173點，早段曾倒跌逾百點，現臨近尾市升約270點，報26553點。港股後市點睇及策略部署如何？《ET講股通》主持孫運喜於節目內為你分析。（開聲聽↓）

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00：00 - 港股市況解讀＋今日點題：必爭之地

01：50 - 新經濟股推動今日港股升勢實屬難得

03：46 - 人民日報撰文劍指醫美行業

05：04 - 外圍因素困擾大市：美國疫情＋儲局官員籲「收水」

10：05 - 股票分析：長城汽車 （02333） 股價前景點睇

12：23 - 股票分析：特步國際 （01368） 股價前景點睇

15：53 - 股票分析：小米集團 （01810） 股價前景點睇

17：57 - 股票分析：中電信 （00728） 股價前景點睇

20：46 - 股票分析：舜宇光學 （02382） 股價前景點睇

23：28 - 股票分析：東岳集團 （00189） 股價前景點睇

26：20 - 股票分析：榮昌生物 （09995） 股價前景點睇

29：13 - 港股收市速報＋後市走勢分析

30：59 - 股票推介：華潤啤酒 （00291）

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文字版內容：

恒指全日升322點，收報26605點，大市成交1,607億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股重上26500水平，互聯網平台股記首功，美團 （03690） 升8.4%至239元，騰訊 （00700） 升5.3%至486.2元，貢獻恒指大部分升幅。傳統經濟股及手機硬件股則回軟。

港股是日表現難能可貴，皆因基本面上，不明朗因素依然存在。外資唱淡中資股，指政策風險高，估值需重估。官媒亦未停止出口術，繼互聯網、教育及手遊後，《人民日報》呼籲加強監管醫美行業。市場對內地監管擴至各行各業的看法，繼續加強。

外圍方面，美國疫情瀕臨崩潰，每日新增確診逾10萬宗，恐拖累全球經濟增長，且美國政府恐會再藉攻擊中國轉移視線。此外，美國爆出新病毒，其威力會否更超Delta亦未可知。

貨幣政策亦引發市場憂慮，聯儲局官員愈趨鷹派，美滙指數一度突破93，10年債息亦由1.2厘以下重上1.3厘。

後市冀突破26800點

在上述3點利淡之下，恒指仍以貼近高位收市，實屬難能可貴。後市能否再上層樓，還看能否突破26800點的必爭之地，該水平為前浪底、下降軌及20天線的三重阻力所在。恒生科指的必爭之地則為6959至7000點。

個股方面可留意華潤啤酒 （00291） ，股價升4.6%至64.9元。潤啤技術走勢好轉，54至55元承接力不俗，先突破下降軌，再突破20天線。若回落至20天線整固，可考慮吸納，目標看保歷加通道頂部。

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