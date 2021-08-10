【ET講股通】孫運喜：必爭之地（附Time code）

港股高開173點，早段曾倒跌逾百點，現臨近尾市升約270點，報26553點。港股後市點睇及策略部署如何？《ET講股通》主持孫運喜於節目內為你分析。（開聲聽↓）

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00：00 - 港股市況解讀＋今日點題：必爭之地

01：50 - 新經濟股推動今日港股升勢實屬難得

03：46 - 人民日報撰文劍指醫美行業

05：04 - 外圍因素困擾大市：美國疫情＋儲局官員籲「收水」

10：05 - 股票分析：長城汽車 （02333） 股價前景點睇

12：23 - 股票分析：特步國際 （01368） 股價前景點睇

15：53 - 股票分析：小米集團 （01810） 股價前景點睇

17：57 - 股票分析：中電信 （00728） 股價前景點睇

20：46 - 股票分析：舜宇光學 （02382） 股價前景點睇

23：28 - 股票分析：東岳集團 （00189） 股價前景點睇

26：20 - 股票分析：榮昌生物 （09995） 股價前景點睇

29：13 - 港股收市速報＋後市走勢分析

30：59 - 股票推介：華潤啤酒 （00291）

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