【ET講股通】孫運喜：必爭之地（歡迎留言問股） 股市 15:45 2021/08/10 分享： 港股高開173點，早段曾倒跌逾百點，現臨近尾市升約270點，報26553點。港股後市點睇及策略部署如何？《ET講股通》主持孫運喜於節目內為你分析。 立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3028873 有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。 ▲ 【ET講股通】孫運喜：必爭之地（歡迎留言問股） 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】梁耀康︰向製造業投資轉向 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/08/09 【ET講股通】梁耀康︰向製造業投資轉向 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康︰等轉勢 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/08/06 【ET講股通】梁耀康︰等轉勢 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康︰牛皮 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/08/05 【ET講股通】梁耀康︰牛皮 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜︰疫情憂慮再起 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/08/04 【ET講股通】孫運喜︰疫情憂慮再起 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜︰一招接一招 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/08/03 【ET講股通】孫運喜︰一招接一招 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） WhatsApp 孫運喜 股票 港股