【中國疫情】中石化傳調降開工率　防疫措施削減道路和航空燃料需求

彭博引述大宗商品研究機構ICIS-China駐上海分析師Jean Zou表示，中國大型煉油商中石化正調降開工率，與本月之前計劃量相較，中石化一些煉油廠的開工率將降低5%至10，原因是北京因應Delta變種病毒所作的防疫措施，削弱了對道路和航空燃料的需求。

中國疫情反彈，數以百萬計民眾在夏季旺季擱置出行計劃，中國在這個全球最大石油進口國實施人員流動限制，以遏制新冠疫情再現 。北京採取嚴格的防疫限制措施，促使人們重新評估全球原油需求的前景。

根據航空分析公司OAG的數據，中國的航空運力一周暴跌32%。在所有﻿新冠病毒病例增加的中國城市，道路交通量均有所下降。據BNEF報導，平均而言，受疫情影響城市的交通流量已降至正常水平的70%。



BNEF駐北京的分析師Luxi Hong在一份報告中表示，「交通流量的大幅下降將對道路燃料消費造成沈重打擊，這將迫使中石化和中石油等生產商降低煉廠開工率。

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編輯：吳敏芳

