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全球百大機場新加坡失榜首 香港排第幾？

環球社會熱點 08:05 2021/08/11

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航空業調查公司Skytrax公布今年全球百大機場排名，新加坡樟宜機場近8年來首度痛失榜首。

航空業調查公司Skytrax公布今年全球百大機場排名，新加坡樟宜機場近8年來首度痛失榜首，而香港國際機場排名較去年下跌，但仍繼續排於頭10位。

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Skytrax於去年8月至今年7月向各地旅客進行訪問，根據旅客包括辦理登機、轉機、購物、保安等過程的體驗，來評估機場各方面的表現。由於新冠肺炎疫情持續，Skytrax也有將疫情因素納入評估。

全球百大機場排名頭10位（由低至高）

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新加坡樟宜機場擁有全球最大的室內瀑布、蝴蝶園、蘭花園、戲院等設施，近8年於全球百大機場排名都穩居榜首，今年排名卻下跌。

而卡塔爾近年投放大量資源改善機場基建，乘坐卡塔爾航空航班於哈馬德機場轉機的旅客更可享受城市導賞、住宿和餐飲服務，深受旅客歡迎。哈馬德機場自 2014 年啟用以來的排名都不俗，今年的排名更上一層樓，成功躋身榜首。

Skytrax指世界各地的機場都受到疫情影響，而哈馬德機場卻繼續進行擴張計劃，同時引入額外的機場健康和安全措施，成為該機場獲高分的一大原因。

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日本有3個機場都列入頭10位，而東京羽田機場的排名則最高。

Skytrax同時頒發多個年度獎項。伊斯坦布爾機場由去年的102位躍升至今年的17位，獲評為最佳進步機場。

樟宜機場獲頒機場職員最佳表現獎，而羽田機場被評為最乾淨及擁有最佳無障礙設施的機場。

責任編輯：鄭錦玲

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