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【職場熱話】HR實際工作惹熱議 網民：大公司HR還是比較專業

理財智慧 10:00 2021/08/11

分享：

人力資源(HR)除了請人，亦不需要加班熬夜，那她們的工作主要是什麼呢？近日有網民於網上討論區發文，詢問人力資源其實做甚麼，因為樓主了解到她們經常聊天，並直言：「你猜有這麼多大公司嗎？那些HR可以有決定權請不請人。」

按圖了更多，樓主經歷：

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【職場熱話】HR到底有甚麼用？ 請人不由他們決定 發薪可由會計做 網民：老闆代言人   【下一頁

此帖文一出，引來網民討論，他們不認同樓主的看法，「如果是大公司有些hr是很專業，他們會設計培訓、花時間在校園招聘，和面試時不會問無聊問題。」、「見工、搞活動、負責培訓、解決工作紛爭，和解釋政策對同事的影響等。」、「現在在一間大公司擔任hr實習，雖然分隊有很多，而我負責培訓，眼見他們每日開會。」

同場加映：

另有網民認同樓主的看法，「要看HR負責甚麼方面，如果是內部的話，他們主要是聊天」、「有些hr負責行政，普遍比較懶散。」、「我現在做hr實習，坐我隔壁都很年輕，而且不是每一個人立即下班。如果沒有東西可做，就是吹水。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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