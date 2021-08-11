【職場熱話】 辦公室員工竟比勞動工人還要高大 網民自覺發現新現象 卻被批井底之蛙

不少人都覺得，坐在辦公室裏工作，長久不動會令員工變胖；而從事勞動行業的人總會特別高大的。但事實上是不是如此？近日有網民於網上討論區發文詢問，為甚麼在辦公室工作的人越來越高，但勞動藍領則越來越矮。

網民經歷：

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帖文一出，大部分網民批樓主沒見識，更是井底之蛙。因為在中環基本上是甚麼人種都有，地盤、碼頭、機場物流等也有180以上的肌肉大叔。另外，從邏輯上來說，人類理應接近發育完成後才開始上班，所以樓主的問題不成立。

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有人推測，樓主平時看到的藍領工人應該是中老生少人，該世代平均身高是比較矮。

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責任編輯：張瑋婷