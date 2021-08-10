【免費車票】慶祝本港運動員奧運創佳績 港鐵再送10萬張單程車票 明下午2時起開始登記

繼屯馬綫開通港鐵大送車票後，為慶祝本港運動員於奧運創佳績，早前再宣布送出10萬張單程車票。港鐵手機應用程式MTR Mobile用戶，由明天（11日）下午2時起，可以登入領取免費本地單程車程，名額10萬個，適用於乘搭港鐵本地單程車程，惟機場快綫、輕鐵、東鐵綫頭等、羅湖及落馬洲車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士除外。每位登記用戶最多可享一程。

登記及領取步驟：

首先必須先成為MTR Mobile 登記用戶。

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用戶須於2022年1月31日的領取期限前，帶同已登入的MTR Mobile登記賬戶及有效八達通，到指定港鐵站經數碼服務站領取。免費車程適用於領取車程後同日緊接的下一程八達通車程使用。

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