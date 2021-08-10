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【東京奧運】東奥商機未落幕　Champion推拳王阿里系列產品

商業 15:42 2021/08/10

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運動服飾品牌Champion昨日（9日）宣布，攜手Muhammad Ali Enterprises再次推出Champion x 拳王阿里（Muhammad Ali）限量版系列，旨在致敬這位體育界傳奇人物在1960年羅馬奧運上勇奪金牌時所展現出的無畏精神。（圖片來源：Champion官網）

東京奧運會近日正式閉幕，但東奥熱潮延續，不少商家趁機再推出奥運相關產品，運動服飾品牌Champion昨日（9日）宣布，攜手Muhammad Ali Enterprises再次推出Champion x 拳王阿里（Muhammad Ali）限量版系列，旨在致敬這位體育界傳奇人物在1960年羅馬奧運上勇奪金牌時所展現出的無畏精神。

【東京奧運】芭比推東奧公仔系列　惟缺亞洲形象惹爭議

Champion x Muhammad Ali系列設計以1960年奧運賽場和運動員隊服為靈感，其服飾採用了獨特的運動元素、代表性廓形、奢華面料及大量的立體剪裁。該系列產品包括慢跑褲、短款上衣以及緞面拳擊袍等，值得關注的是其服飾上將印有拳王阿里的經典名言，如「我是最棒的，在我還不確定這一點的時候，我就已經這樣告訴自己」，以及以奧運元素為設計靈感的品牌標誌。此系列現在在香港暫未發售，而系列產品在美國價格在35（約272港元）到125美元（約972港元）之間。

事實上，不少品牌亦在東奥尾聲前後，推出以奥運選手作噱頭的東奥產品，如羽毛球品牌Victor為東京奧運羽毛球女子單打銀牌得主戴資穎，量身打造個人奧運奪牌紀念商品，包含紀念 T-shirt 與毛巾，T-shirt上更印有戴核心精神「相信自己」的字眼。另Adidas在台灣發售adizero adios Pro2時 ，亦以東奧女子馬拉松賽冠軍Peres Jepchirchir賽時穿過的冠軍鞋為噱頭，吸引群眾消費。

【東京奧運】東奧帶動電視轉播量及收視　港人平均每日收看電視193分鐘

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責任編輯：張凱琳

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