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【AMC業績】AMC季績虧損較預期少　預計年底接受比特幣支付

股樓投資 15:21 2021/08/10

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AMC院線（美︰AMC）公布第二季度業績，公司季度收入為4.45億美元，較為市場預期的3.82億美元多。淨虧損由5.6億美元收窄至3.4億美元，每股虧損0.71 美元。在業績公布後，AMC股價於盤後上升5.3%。行政總裁Adam Aron表示，公司仍面臨挑戰， 但如果國內票房收入至少達到52億美元，公司可能最快在第四季度實現盈利。

【美股分析】美銀策略師指接近看到賣出信號 料標指年底前約跌一成半　【下一頁

Aron在周一的財報電話會議上亦宣佈公司將有新的技術，預計在今年年底可以接受比特幣作為付款方式。同時還宣布與華納兄弟達成協議，在2022年實現45天的院線獨家經營權。華納兄弟於2022 年所有影片將在戲院上映45天之後，才會進入串流媒體。

截至6月底，AMC在美國的593家影院已重新向公眾開放，其中335家（約佔 95%）的國際影院亦已投入運營，但人流尚未恢復到疫情前的水平。

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

美股 AMC（美：AMC） AR 美國 比特幣 串流 電影院

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