  • 30°C
香港時間 : 2021811日 (三) 10:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】大廈樓齡高仍有人買 20年後變危樓怎辦？ 網民：到你死時大廈還是不會倒

理財智慧 10:00 2021/08/11

分享：

香港地少人多，為了讓更加多的人能有居身之所，不少發展商都會選擇建立高樓大廈，越高就越多單位能供應。近日有網民於網上討論區發文詢問，香港的高層大廈壽命大約有多長。

網民經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

不少人覺得樓主想太多，直言：「到你死的那一天，大廈還是不會倒。」他們覺得以前的樓宇比現在的更實用，因為以前的材料是比較好的。有網民就懷疑這說法，稱以前的石屎是工人自己造出來，但現在就有石屎廠專門製造。於是有人就說：「不知道哪款料比較好，但我知道以前的樓宇用料一定比現在多」，獲不少人大力贊同。

【理財智慧】新手投資毫無概念？ 認識股票走勢圖類型（下）【下一頁

有網民回答樓主的問題，稱市民願意買高齡唐樓都是因為地段。他們更稱在香港買樓根本不是用來居住，而是用來投資。

有人就覺得：「其實不少公屋都可以捱過100年」，華富邨要重建也只是因為近海和鹹水樓。

【iM會客室】甚麼政策股才是避風塘？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

公屋 香港 網上討論區 發展商

上一篇文章

【職場熱話】HR實際工作惹熱議 網民：大公司HR還是比較專業

下一篇文章

【職場熱話】 辦公室員工竟比勞動工人還要高大 網民自覺發現新現象 卻被批井底之蛙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【免費車票】慶祝本港運動員奧運創佳績 港鐵再送10萬張單程車票 明下午2時起開始登記
【免費車票】慶祝本港運動員奧運創佳績 港鐵再送10萬張單程車票 明下午2時起開始登記
【理財熱話】15k人工 父母要求每人要20%家用 樓主嘆「俾完佢哋連一萬蚊都冇」 網民建議：自己出去租屋企
【理財熱話】15k人工 父母要求每人要20%家用 樓主嘆「俾完佢哋連一萬蚊都冇」 網民建議：自己出去租屋企
【大行點睇】野村料科技股第四季回升　首選騰訊及阿里等6股
【大行點睇】野村料科技股第四季回升　首選騰訊及阿里等6股
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支
【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支
【職場熱話】公司櫈分階級 高層坐椅要$9000 最差連椅背也沒有 網民：好不人道！
【職場熱話】公司櫈分階級 高層坐椅要$9000 最差連椅背也沒有 網民：好不人道！