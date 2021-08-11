【樓市熱話】大廈樓齡高仍有人買 20年後變危樓怎辦？ 網民：到你死時大廈還是不會倒

香港地少人多，為了讓更加多的人能有居身之所，不少發展商都會選擇建立高樓大廈，越高就越多單位能供應。近日有網民於網上討論區發文詢問，香港的高層大廈壽命大約有多長。

網民經歷：

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不少人覺得樓主想太多，直言：「到你死的那一天，大廈還是不會倒。」他們覺得以前的樓宇比現在的更實用，因為以前的材料是比較好的。有網民就懷疑這說法，稱以前的石屎是工人自己造出來，但現在就有石屎廠專門製造。於是有人就說：「不知道哪款料比較好，但我知道以前的樓宇用料一定比現在多」，獲不少人大力贊同。

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有網民回答樓主的問題，稱市民願意買高齡唐樓都是因為地段。他們更稱在香港買樓根本不是用來居住，而是用來投資。

有人就覺得：「其實不少公屋都可以捱過100年」，華富邨要重建也只是因為近海和鹹水樓。

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責任編輯：張瑋婷