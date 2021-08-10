【新股IPO】心瑋醫療科技6609今日起招股 入場費約8636元

心瑋醫療科技（新上市編號:06609）由即日（10日）起至周五（13日）招股，計劃發售660.19萬股H股，當中10%在港公開發售，招股價介乎160元至171元，每手50股，入場費8,636.16元；8月20日掛牌，高盛及中金為聯席保薦人。

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同時，心瑋醫療科技引入10名基石投資者，包括清池資本、博裕資本等，合共認購6,600萬美元股份。

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是次集資所得，其中約45.3%預期將分配至核心產品；約39.9%分配至管線內的其他在研產品；約4.8%用於為透過內部研究提升研發能力及持續擴充產品組合提供資金；10%作營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正