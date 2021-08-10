  • 28°C
香港時間 : 2021811日 (三) 04:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】心瑋醫療科技6609今日起招股 入場費約8636元

股樓投資 15:47 2021/08/10

分享：

心瑋醫療科技（新上市編號:06609）由即日（10日）起至周五（13日）招股，計劃發售660.19萬股H股，當中10%在港公開發售，招股價介乎160元至171元，每手50股，入場費8,636.16元；8月20日掛牌，高盛及中金為聯席保薦人。

理想汽車2015周四掛牌 港交所同日推期貨期權，【見下頁】 

同時，心瑋醫療科技引入10名基石投資者，包括清池資本、博裕資本等，合共認購6,600萬美元股份。

微醫擬最快9月來港上市 集資最多30億美元，【見下頁】

是次集資所得，其中約45.3%預期將分配至核心產品；約39.9%分配至管線內的其他在研產品；約4.8%用於為透過內部研究提升研發能力及持續擴充產品組合提供資金；10%作營運資金及一般企業用途。

同場加映：【iM會客室】甚麼政策股才是避風塘？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

IPO 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【理財熱話】15k人工 父母要求每人要20%家用 樓主嘆「俾完佢哋連一萬蚊都冇」 網民建議：自己出去租屋企
【理財熱話】15k人工 父母要求每人要20%家用 樓主嘆「俾完佢哋連一萬蚊都冇」 網民建議：自己出去租屋企
【大行點睇】野村料科技股第四季回升　首選騰訊及阿里等6股
【大行點睇】野村料科技股第四季回升　首選騰訊及阿里等6股
【前途抉擇】問「22k人工唔輪班 vs 30K人工要輪班」 網民：好多新人20k都冇
【前途抉擇】問「22k人工唔輪班 vs 30K人工要輪班」 網民：好多新人20k都冇
【職場熱話】公司櫈分階級 高層坐椅要$9000 最差連椅背也沒有 網民：好不人道！
【職場熱話】公司櫈分階級 高層坐椅要$9000 最差連椅背也沒有 網民：好不人道！
【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支
【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支