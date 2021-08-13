  • 29°C
香港時間 : 2021813日 (五) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　

理財智慧 18:28 2021/08/13

分享：

居屋申請一向競爭頗大，被視為「抽獎遊戲」，因申請人數遠超可供應的單位伙數；若「失落」屋居的「綠表」人士，又會否考慮申請綠置居？

不願上鏡、八十後的陳先生接受本刊訪問表示，他雖未能抽中居屋，但就意外獲得抽綠置居的資格，更成功以210多萬元買入386平方呎的綠置居單位；他分享，自從得知抽中綠置居後，他的消費行為也因而改變。

今年35歲的陳先生，本與父母和哥哥一共4人居住在九龍城約300多平方呎的公屋單位。當初萌生申請居屋的念頭，皆因受到父母的鼓勵，「他們可能看到哥哥也擁有自己的物業，希望我可以買樓。」由於居住在舊式公屋，要面對的問題不少，例如需與兄長共用一間睡房，難有私人空間，「好像之前女朋友來我家住，當時我的哥哥還未結婚，她便要在客廳睡覺，有時早上上班都會『撞口撞面』，真的有點尷尬；我的母親亦因此提出過轉換生活環境的意見。」此外，單位廁所過於窄狹，洗澡時需對着馬桶，他形容如居住在「板間房」一樣。幸好其兄長及後結婚，並搬出居所，該公屋變為3人居住，但他的置業想法一直未變。

在2019年，陳先生與70多歲的父親以「綠表」申請居屋，當時更視馬鞍山錦暉苑為心水單位。「那時馬鞍山的居屋單位售價較平，而且我有朋友在那邊住，加上又有海繽長廊，閒時可以跑步。」然而他最終未能抽到居屋，但卻獲得抽綠置居的資格，「第一次抽居屋，但抽不中；之後我便收到電郵通知，可以免費抽綠置居；反正不用交申請費，便以一試無妨的心態抽綠置居。」

去年7月左右，陳先生收到通知獲得揀樓資格，並需要在收信7日後要揀樓兼支付首期，當時有柴灣蝶翠苑及青衣青富苑可以選擇。「在交通上，其實我覺得柴灣和青衣沒分別，但當時柴灣較大的單位只剩下200多平方呎，所以我揀選了位於青衣青富苑約386平方呎的單位。」

降家用使費 目標月儲萬元

得知成為「準業主」後，陳先生也一改以往的消費習慣，目標每月儲1萬多元。在酒店任職廚師的他，月入約2萬元，「現在我幾乎甚麼消費也沒有，一出糧便儲錢；未供樓之前，我一個月平均會用5,000元至6,000元；現在自己每月使費是2,000元至3,000元。」家用方面，由以往4,000元降至2,000元，「因為父母都知我要儲錢供樓而少付家用，也會體諒我。」

 

內文節綠自710期《iMoney Focus》封面故事。

 

同場加映: 恒指仍受制裂口 八大金剛新部署

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯
 

物業 公屋 結婚 財務自由 青衣 柴灣 酒店 綠置居 交通

上一篇文章

常說將軍澳車位供不應求　豈料要減價沽　4年貶值一成

下一篇文章

【電子消費券】希慎集團推「全民三重賞」獎賞總值逾1,000萬元 提供大抽獎及折扣優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MSCI季檢】MSCI香港及中國指數季檢 入圍14股一覽 被剔出指數股份包括一隻前藍籌
【MSCI季檢】MSCI香港及中國指數季檢 入圍14股一覽 被剔出指數股份包括一隻前藍籌
【樓市故事】換樓客「細屋搬大屋」夢碎　被迫撻訂　慘蝕兩邊佣金
【樓市故事】換樓客「細屋搬大屋」夢碎　被迫撻訂　慘蝕兩邊佣金
【打疫苗有獎抽】復星恆利推打疫苗抽獎活動 送出約80萬元禮品 名額有201份
【打疫苗有獎抽】復星恆利推打疫苗抽獎活動 送出約80萬元禮品 名額有201份
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【網民熱話】iBanker女友月薪10萬高自己四倍 有感「食軟飯」 網民：只是女朋友 又不是老婆
【網民熱話】iBanker女友月薪10萬高自己四倍 有感「食軟飯」 網民：只是女朋友 又不是老婆