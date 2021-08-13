【上車有段故】一家四口住公屋難有私人空間 　80後抽不成居屋卻中綠置居　

居屋申請一向競爭頗大，被視為「抽獎遊戲」，因申請人數遠超可供應的單位伙數；若「失落」屋居的「綠表」人士，又會否考慮申請綠置居？

不願上鏡、八十後的陳先生接受本刊訪問表示，他雖未能抽中居屋，但就意外獲得抽綠置居的資格，更成功以210多萬元買入386平方呎的綠置居單位；他分享，自從得知抽中綠置居後，他的消費行為也因而改變。

今年35歲的陳先生，本與父母和哥哥一共4人居住在九龍城約300多平方呎的公屋單位。當初萌生申請居屋的念頭，皆因受到父母的鼓勵，「他們可能看到哥哥也擁有自己的物業，希望我可以買樓。」由於居住在舊式公屋，要面對的問題不少，例如需與兄長共用一間睡房，難有私人空間，「好像之前女朋友來我家住，當時我的哥哥還未結婚，她便要在客廳睡覺，有時早上上班都會『撞口撞面』，真的有點尷尬；我的母親亦因此提出過轉換生活環境的意見。」此外，單位廁所過於窄狹，洗澡時需對着馬桶，他形容如居住在「板間房」一樣。幸好其兄長及後結婚，並搬出居所，該公屋變為3人居住，但他的置業想法一直未變。

在2019年，陳先生與70多歲的父親以「綠表」申請居屋，當時更視馬鞍山錦暉苑為心水單位。「那時馬鞍山的居屋單位售價較平，而且我有朋友在那邊住，加上又有海繽長廊，閒時可以跑步。」然而他最終未能抽到居屋，但卻獲得抽綠置居的資格，「第一次抽居屋，但抽不中；之後我便收到電郵通知，可以免費抽綠置居；反正不用交申請費，便以一試無妨的心態抽綠置居。」

去年7月左右，陳先生收到通知獲得揀樓資格，並需要在收信7日後要揀樓兼支付首期，當時有柴灣蝶翠苑及青衣青富苑可以選擇。「在交通上，其實我覺得柴灣和青衣沒分別，但當時柴灣較大的單位只剩下200多平方呎，所以我揀選了位於青衣青富苑約386平方呎的單位。」

降家用使費 目標月儲萬元

得知成為「準業主」後，陳先生也一改以往的消費習慣，目標每月儲1萬多元。在酒店任職廚師的他，月入約2萬元，「現在我幾乎甚麼消費也沒有，一出糧便儲錢；未供樓之前，我一個月平均會用5,000元至6,000元；現在自己每月使費是2,000元至3,000元。」家用方面，由以往4,000元降至2,000元，「因為父母都知我要儲錢供樓而少付家用，也會體諒我。」

內文節綠自710期《iMoney Focus》封面故事。

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責任編輯：黎淑雯

