【新冠疫苗】新加坡7成人完成接種 再度放寬防疫

新加坡政府近日表示，新冠疫苗接種取得進展，7成人口已完成疫苗接種，近8成人口最少接種1劑疫苗。新加坡周二（10日）起放寬社交限制措施。新加坡當局指，居民不再需要提早預約，可直接在診所接種疫苗。

新加坡下周放寬限制 已接種疫苗可堂食 【下一頁】

新加坡衛生部發表聲明表示，新加坡疫苗接種計劃取得良好進展。當局表示，新加坡7成人口已完成疫苗接種，79%人口最少接種首劑疫苗，比率為全球疫苗接種率最高地區之一。新加坡周二起放寬部分防疫限制規定，包括恢復堂食，限聚令人數上限增至5人等。外界預料，當局或在下周取消在家工作規定。

新加坡衛生部周一（9日）夜晚宣布，為增加疫苗接種人數，12歲或以上新加坡公民及長期居民可無需預約，可在其中一間疫苗中心接種輝瑞疫苗（Pfizer）。新加坡本月較早時間，亦取消Moderna疫苗接種預約限制。

新加坡重返2級防疫 禁堂食減聚會人數 【下一頁】

新加坡衛生部長王乙康在社交平台Facebook上表示，當局將很快為居住在新加坡的短期簽證持有人接種疫苗。據悉，新加坡早前大型唱K染疫群組的源頭病人正是持有短期簽證入境新加坡。群組染疫情況引發外界質疑，為何新加坡當初不讓短期簽證持有人士接種疫苗。

新加坡政府早前訂立目標，9月初前完成8成人口疫苗接種，屆時就會放寬更多限制措施，包括允許完成接種疫苗人士免隔離旅行等。

責任編輯：李俊儀