【新冠疫苗】美國防部下令 美軍最遲9月中打針

美國連續3日新增10萬宗新冠肺炎確診個案，美國進一步收緊防疫措施。美國國防部下強制令，要求美軍最遲9月中必須接種新冠疫苗，而美國總統拜登也支持國防部強制美軍接種疫苗的做法。

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美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）周一（9日）發備忘錄，宣布強制美軍最遲9月中必須接種新冠疫苗。如美國食品藥品監督管理局（FDA）提前全面授權輝瑞（Pfizer），美軍打針的限期有機會提早。

拜登（Joe Biden）上月也下令聯邦政府僱員需接種新冠疫苗，否則就要定期檢測、在工作期間佩戴口罩、與其他僱員和訪客保持距離。

拜登發表聲明讚揚國防部新措施，稱他為軍人能協助領導抗疫工作感到驕傲，也讚賞美軍一如既往為美國人樹立榜樣。

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根據美國國防部數據，有過百萬軍人已完成接種新冠疫苗，另外有23.7萬人已最少接種一劑。而美國陸軍的疫苗完成接種率最高，有超過37.3萬人完成接種，空軍及海軍分別也有28萬人完成接種，海軍陸戰隊有10.8萬人完成接種。

美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）形容強制接種並非新鮮事，軍人在首日受訓時已經要接種幾款不同的疫苗。他更敦促軍人如擔心出現副作用等問題，可與上司或醫療人員聯絡。

而防長奧斯汀表示會密切監察感染率，覺得有必要時會毫不猶豫採取行動，或向總統拜登建議採取新防疫路綫。

責任編輯：鄭錦玲