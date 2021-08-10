【網絡安全】企業、個人用戶注意！　37款Wi-Fi路由器存資安漏洞（附名單）

▲ 資訊安全公司 Tenable 早前發表的報告顯示，由於韌體出現漏洞，有 20 個品牌、共 37款 Wi-Fi 路由器出現資安漏洞。

資訊安全公司 Tenable 早前發表的報告顯示，由於韌體出現漏洞，有 20 個品牌、共 37款 Wi-Fi 路由器出現資安漏洞。駭客可繞過身分驗證機制，掌控路由器發動攻擊，其中華碩（ASUS）和 Buffalo 部分路由器型號均出現資安漏洞。

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公司早前公布繞過驗證漏洞 CVE-2021–20090 的細節，而該漏洞的漏洞評鑑系統（CVSS）風險級數達 9.8 分，影響 20 個品牌、共 37 款路由器設備，而這些設備的共同點都是採用台灣綜合接入設備（IAD）製造商智易科技（Arcadyan）的韌體。

受到驗證漏洞影響的路由器，包括華碩、Buffalo，以及智易科技的自有品牌，而多間互聯網服務提供商，如英國電信、Verizon、Vodafone 等部分路由器機種均出現資安漏洞。

另一資安公司 Juniper 亦警告，表示攻擊者已經鎖定 CVE-2021–20090 漏洞，透過位於湖北省武漢市的 IP 位址，利用程式碼（Script）來發動 Mirai 變種殭屍病毒攻擊。

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記者：廖淑瑩