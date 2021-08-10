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【可持續發展】渣打溫拓思：極端天氣將衍生業務風險　樂見中國提出2060年碳中和目標

股市 13:54 2021/08/10

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渣打集團行政總裁溫拓思指，若銀行不積極回應氣候變化問題，業務同樣會面臨氣候風險。（網上會議截圖）

渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）出席網絡會議時表示，若銀行不積極回應氣候變化問題，氣候風險同樣會轉嫁到銀行業務。溫拓思又指，銀行業在促進淨零排放的過程中，充當促進公私營合作及發展中國家過渡至碳中和的角色，收窄有關的融資缺口。

溫拓思出席「綠色商業銀行聯盟」研討會時指，目前氣候變化所引致的極端天氣已經逼在眉睫，他又透露正草擬一份淨零排放的計劃，將於今年底前發布及公開諮詢。

他又分享留意到的現象，就是所有跨國企業都有自己一套淨零排放的計劃，企業客戶普遍有約25%的碳排放可以由自己控制，另外70%的碳排放則來自供應商，而企業正好以客戶角色向供應商施壓，要求其減低碳排放，銀行作為融資方則都可以提出相應的要求，消費者亦然。

中國提出2060年達到碳中和的目標。溫拓思指，亞洲佔全球GDP總值35%，作為私營企業，樂見中國帶頭推動減碳排放，相信中國至2050年前可以取得具體成果。

他續指，自願性的碳交易市場規模仍然很小，認為應該要訂立具體的標準、監管要求、以及透明的訂價，方可促進市場發展。

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ESG 碳中和 極端天氣 可持續發展 氣候暖化 GDP 天氣 銀行 亞洲 中國

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