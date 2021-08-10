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【Apple】憂員工不滿？蘋果禁進行薪酬調查　疑違反美勞工法例 

商業 14:00 2021/08/10

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蘋果（Apple）繼早前被員工指職場存性別歧視後，近日再禁止員工參與薪酬不平等等相關內部調查 ，疑有違美國勞工法例。

蘋果（Apple）繼早前被員工指職場存性別歧視後，近日再禁止員工參與薪酬不平等等相關內部調查 ，疑有違美國勞工法例。

外媒The Verge報道，蘋果現時至少停止了三項員工發起的職場內部調查。報道指出，其中一項調查要求員工填寫他們的工資以及他們的種族、民族、性別和殘疾方面的信息，蘋果的人力資源團隊以調查問題涉及個人身份信息為由，責令有關員工停止此類調查。另一組員工亦被通知要停止其內部調查，因該調查有包含性別相關問題，而當員工剔除了有關問題，蘋果仍以調查是由公司帳戶所託管為由阻止調查。

蘋果就此發出聲明稱，要獲得可識別員工身份的數據必須通過內部申請，並由人力資源部門直接從系統提供員工數據。蘋果亦強調，禁止使用調查作為收集健康信息的工具，包括健康報告、檢測結果和疫苗接種狀態等。

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事實上，蘋果過去一直有進行內部調查的習慣，藉此讓員工了解對薪酬待遇的看法。然而近日頻頻有消息指出，蘋果命令員工停止參加有關內部調查。

報道又指出，多名律師提到，根據美國勞工法例，員工有權討論自己薪酬，而蘋果員工所進行的調查可被視為以組織形式公開談論自己薪酬，故蘋果禁止員工調查，可能違反當地法例。

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責任編輯：張凱琳

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