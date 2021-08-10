【新冠疫苗】英國年底或囤積2.1億劑 夠10窮國接種

世衛早前呼籲富裕國家暫停接種疫苗加強劑，讓更多貧困國家人民接種新冠疫苗。有研究顯示，英國將於年底前囤積多達2.1億劑新冠疫苗作後備用途，遠超其為16歲或以上民眾接種疫苗、以及為長者接種加強劑的疫苗數量。

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生物科學分析公司 Airfinity 的數據指出，英國已預訂4.67億劑新冠疫苗，其中3.06億劑將於今年年底前如期交付。但英國只需要約9,500萬劑疫苗，已足以為所有16歲或以上民眾、以及在秋季為長者及特定群體接種加強劑。

當地有約80%成年人已接種新冠疫苗，若年底前合資格民眾的疫苗接種率維持80%，英國將囤積2.1億劑疫苗，數量足以提供最少10個疫苗接種率低國家的約2.11億人接種。即使所有合資格民眾均已接種疫苗，英國仍囤積1.86億劑新冠疫苗。

根據牛津大學的數據，目前疫苗接種率最低的10個國家為剛果民主共和國（0.005%）、海地（0.003%）、布基納法索（0.01%）、瓦努阿圖（0.03%） 、南蘇丹（0.04%）、也門（0.04%）、乍得（0.04%）、敘利亞（0.05%）、幾內亞比紹（0.06%）和貝寧（0.1%）。

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運動組織 Global Justice Now 負責人迪爾登 （Nick Dearden）批評，英國準備為民眾接種疫苗加強劑的同時，卻要貧困國家等待富裕國家施捨多餘疫苗，絕對是「侮辱每天死去的數千人」。迪爾登指摘英國拒絕放棄新冠疫苗專利，私自囤積疫苗，無視貧困國家依賴疫苗捐贈的急切需要，是「下流的不公行為」。

英國政府發言人表示，已承諾於明年6月前向貧困國家捐贈1億劑疫苗，首批疫苗已於上周交付，同時亦積極出祺，協助Covax提供逾10億劑新冠疫苗。

責任編輯：郭麗明