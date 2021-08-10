【東京奧運】芭比推東奧公仔系列　惟缺亞洲形象惹爭議

▲ 芭比（Barbie）推東奧限量版公仔系列，惟被外界批評系列沒有亞洲代表造型，未能回應奧運重視多元共融的理念。

在奧運熱潮下，芭比（Barbie）推東奧限量版公仔系列，惟被外界批評系列沒有亞洲代表造型，未能回應奧運重視多元共融的理念。

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CNN NEWS報道，製造芭比公仔的玩具公司美泰（Mattel），早前與國際奧委會和 2020 年東奧組織合作，於去年2月推出了專為奧運會而設的芭比公仔系列。該新系列包括５個玩偶，代表了今年加入奧運項目的５項新運動，包括棒球、攀岩、空手道、滑板和衝浪。

美泰首席特許經營官 Janet Hsu 當時在新聞稿中寫道，東京奧運是一項具有里程碑意義的盛會，它通過體育將世界聯繫在一起，並激勵各個年齡層的人士，因此公司推出特別版芭比造型致敬。

不過隨著去年疫情大流行，東奧延期至2021年，當時東奧特別版芭比公仔並未吸引太多注意，直到今年東奧終於得以舉行，該系列公仔在今年7月重新展開推銷時，卻引來大量反彈聲音，因許多網民留意到系列缺少了代表亞洲的芭比公仔，未能回應奧運重視多元共融的理念。

該系列芭比公仔有白皮膚、黑皮膚，卻獨缺亞洲人的角色。許多網民指出，不論公司是刻意或疏忽，但都對此感失望，甚至聲稱絕不買芭比公仔給自己的小孩。部份網友更指出，今年奧運主辦國是在亞洲的日本，而這次美國隊奪牌的運動員中，也有好幾名是亞裔運動員，不理解美泰兒為何會忽略這點，質疑該企是刻意行使的種族歧視。

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責任編輯：蘇穎琪