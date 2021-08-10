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希慎夥拍共享辧公室營運商IWG 投資大灣區32個工作點

股樓投資 16:56 2021/08/10

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希慎(00014)繼月前投得銅鑼灣商業地後，再有投資動作。集團宣布，成立一家合資企業，該合資企業擁有IWG旗下所有品牌在香港和大灣區的獨家經營權。該合資企業將收購並經營IWG在大灣區的32個現有辦公地點，未來將繼續擴大IWG品牌在大灣區增長迅速的龐大辦公空間市場中的業務。匯豐銀行在此次交易中擔任希慎的財務顧問。截至3時，希慎全日收報29.15元，跌1.5%。

【阿里巴巴9988】阿里傳向投資者預警 未來互聯網行業稅務成本料增   詳情請看【下一頁

希慎興業首席營運總監呂幹威表示，集團非常高興能夠與IWG成立重要策略性合資企業，將希慎業務擴展至大灣區。此次成立合資企業反映出集團對大灣區的經濟增長潛力充滿信心，同時也表明希慎管理團隊積極制定業務發展策略，致力於為股東創造長期價值。

至於IWG，旗下工作室品牌包括雷格斯（Regus），Spaces 和 Signature。

【九倉置業】租務最壞情況料過惟中港通關無期 花旗滙豐齊降九倉置業目標價    詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

希慎興業（00014） 港股

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