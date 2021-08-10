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【綠置居2021】新一期綠置居攪珠結果出爐　一文看清申請次序號碼

理財智慧 13:56 2021/08/10

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新一期綠置居攪珠結果出爐，頭3個號碼分別為54、23及20。而第4至10個號碼依次序為49、60、21、57、68、25及70，預料10月開始揀樓。

是次攪珠儀式未有安排公眾及傳媒出席，而是在香港房屋委員會於上午10時30分透過網上直播公布結果，而透過網上申請人士也會陸續收到電郵通知。房委會發言人早前表示，「綠置居2020／21」會進行攪珠，以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂的先後次序。今期「綠置居2020／21」有7萬多人申請，人數創新高。

發展項目的預計關鍵日期:

啟鑽苑: 2023年11月30日
青富苑: 2023年5月31日
蝶翠苑: 2022年9月30日

今期綠置居提供逾3400個單位，包括鑽石山啟鑽苑（約2,112伙），上一期綠置居貨尾的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位（合共525伙），以及約800伙租置屋邨貨尾單位。39個「租置計劃」屋邨中所有未售單位的定價介乎約14萬元至126萬元，最終售價取決於是次銷售計劃將會推售的單位。

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責任編輯：黎淑雯
 

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