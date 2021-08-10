港大贈10萬元獎學金予3名出征奧運學生　明年推「頂尖運動員入學計劃」

東京奧運於8月8日閉幕，今屆港隊共奪6面獎牌，分別為1金2銀3銅，港隊運動員在奧運的付出更是值得嘉許，香港大學10萬元獎學金予3名出征奧運學生，又將推出「頂尖運動員入學計劃」。

香港大學今日（10日）宣布，港大教研發展基金將向陳晞文、蔡俊彥及Oscar Coggins各頒贈十萬元獎學金，支持他們在學業及體育事業雙軌發展。港大表示，今次代表香港出戰東京奧運的港大成員共五人，包括兩名校友 — 劍擊代表園境學畢業的連翊希、心理學畢業的朱嘉望; 以及三位在讀學生 — 滑浪風帆運動員陳晞文（文學院）、劍擊代表蔡俊彥（經管學院）和三項鐵人代表 Oscar Coggins（工程學院）。

港大又指，今年將提供總額50萬元的獎學金，獎勵循「精英運動員推薦計劃」入讀而又有傑出表現的2021/22 應屆新生。在明年2022/23學年起，港大更推出「頂尖運動員入學計劃」」(Top Athletes Direct Admission Scheme)，以體育成就作首要入學遴選條件，學生可以選讀文學院，理學院，社會科學學院或經管學院的學士學位課程，詳情有待公佈。

滑浪風帆運動員陳晞文以奧運第八名的個人最佳成績完成比賽後表示，退役後將重回校園完成文學院課業。而劍擊代表蔡俊彥指，會先將這筆錢儲起，留待將來退役時，可幫助發展其他事業；三項鐵人代表 Oscar Coggins則會把獎學金用於學業，並且爭取2024巴黎奧運出賽入場券。

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責任編輯：黎淑雯

