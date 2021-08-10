【三星新專利】三星新移動鏡頭設計曝光　自由設置景深+拍攝視角

目前各大手機品牌的相機紛紛配備多鏡頭設計，除了主攝鏡頭外，還包括超廣角、長焦鏡等，不斷提升用戶拍攝體驗。三星（Samsung）近日獲批的一項技術專利中，還有可移動鏡頭系統，方便用戶依據不同場景來調整光圈及拍攝視角。

綜合外媒報道，三星在去年10月提交該 移動鏡頭新專利 ，並在今年8月5日獲得聯合國轄下世界知識產權組織（WIPO）批准，在全球範圍內保護專利技術。有關文件顯示，三星將在手機背面採用 可移動的 相機鏡頭模組，共3個鏡頭，包括有主攝廣角鏡位於中央，超廣角及長焦鏡頭位左右兩側。

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在預設狀態下，3個鏡頭會並排放置。還可以透過機械結構移動相機，可以達到焦段與光圈的切換。其中可讓左右兩側的鏡頭模組可左右橫向移動；另有位於中間的鏡頭，可上下移動，甚至可根據手機設計需求來調整鏡頭配置，也能額外增加鏡頭模組。

而隨著3個鏡頭位置的變化，光圈也會發生變化。用戶可以選擇大光圈來進行人像攝影，模糊背景，以及用小光圈來拍攝城市景或風景。

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責任編輯：張寶燕