環保少女登時裝雜誌封面 狠批快速時裝危害氣候

瑞典環保少女通貝里15歲時罷課，到瑞典議會抗議要求政府減少碳排放受到全球關注。通貝里近日登上時裝雜誌封面，大力呼籲時裝行業需要改革。通貝里在雜誌內頁表示，快速時裝危害氣候，時裝行業亦存在「漂綠」問題，呼籲民眾減少購買。

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通貝里（Greta Thunberg）近日成為《Vogue》北歐版《Vogue Scandinavia》雜誌首期封面人物，圖片中她身處一件寬鬆淺啡色長版風衣坐在地上，左手輕撫一匹名為Gandalf的冰島馬。雜誌總編邦尼爾（Martina Bonnier）表示，很榮幸邀請到通貝里成為首期雜誌封面人物，認為她不但代表變革，更體現對自然的熱愛、對可持續發展的追求及無所畏懼的勇氣，符合雜誌的核心願景。

通貝里在雜誌訪問中指出，快速時裝行業危害氣候，若民眾購買快速時裝就是鼓勵相關企業擴張並持續危害生態。通貝里在Twitter上進一步表示，快速時裝涉及剝削勞工。惟通貝里指明白對於部分人士而言，時尚是表達自己身份的重要手段。

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通貝里在社交平台Twitter上分享雜誌封面，呼籲時裝行業作出環保改革。她認為時裝企業今年在宣傳上多用「綠色」、「可持續」及「道德」字眼漂白，令民眾誤以為時裝行業開始承擔責任，但其實只有表面功夫，而非實際變得環保，純粹「漂綠」品牌形象。通貝里認為，時裝行業的現行生產方式及民眾消費模式不可能達致可持續性發展，所以是有需要改革。

責任編輯：李俊儀