▲ 【業績│零售股】佐丹奴上半年虧轉盈賺6000萬元 中期息增一倍派6.5仙、料未來盈利能力提升

佐丹奴 （00709） 上半年扭虧為盈，錄股東應佔除所得稅後溢利為6,000萬元，去年同期則蝕1.75億元；經營溢利9400萬元，去年同期則錄經營虧損1.82億元；每股基本盈利3.8仙，派中期息每股6.5仙，按年大增1.1倍。佐丹奴中午收報1.55元，無升跌。

期內，盡管門市數目總數減少了4.3%，但銷售額按年增19%至16.81億元，主要受惠低基數效應；受惠折扣減少，毛利率增長2.4個百分點至57%；經營費用進一步下降2.9%，佔銷售額的54.1%。大部份地區呈現復甦跡象，第二季度銷售額按年增44%，遠高於第一季的2.4%。不過，佐丹奴稱，但自5月份開始，台灣突如其來的疫情爆發，影響了集團的銷售復甦。

期內，使用權資產與物業、機器及設備之淨減值撥備為200萬元，遠低於2020年同期的7,100萬元。佐丹奴稱，隨着更好的銷售額和毛利率，提高營運效率以及進一步減少租金，預期未來幾年盈利能力將會提升。

期內，線上業務銷售額升21.6%。該業務佔集團銷售額10.1%，其中非中國內地平台超出預期增長了41.9%。加盟商的批發恢復並錄得21.1%增長，主要是由於該等地區放寬行動管制和社交距離限制後門市重新營業，以及在新興市場開設新店。

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編輯：吳敏芳